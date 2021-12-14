В Свердловской области открылся обсеравтор для жителей, заразившихся «Омикроном»

Ранее в санатории пациенты долечивались от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярный уральский санаторий «Обуховский» стал временным обсерватором для горожан, которые прибывают из стран, где стремительно распространяется новым штаммCOVID-19 «Омикрон». Для потенциальных пациентов подготовили сразу 100 коек. Планируется, что срок изоляции составит привычные 14 дней, где «посетители» будут ежедневно сдавать ПЦР-тесты.

- Перечень стран определен постановлением главного санитарного врача РФ. Речь идет о прибывших из республик Ботсвана, Зимбабве, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Лесото, Танзании, Эсватини, ЮАР и специального административного района Гонконг, - сообщают "КП-Екатеринбург" в оперштабе Свердловской области.

Ранее в санатории пациенты долечивались от коронавируса после того, как их выписывали из больниц с отрицательным тестом. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщал, что обсерватор для туристов был открыт еще в начале декабря.