В Екатеринбурге женщина пыталась провезти на Кипр культурную ценность

Семейную реликвию оценили в 2 500 рублей Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Кольцово таможенники обнаружили в багаже пассажирки, проходящей контроль в «зеленом коридоре», культурную ценность - металлический складной образ «Богоматери Всех Скорбящих Радость», запрещенную для вывоза за границу. Женщина хотела взять с собой икону на Кипр. Она рассказала, что складень по наследству перешел от ее бабушки к ее маме, а потом к ней.

- Пассажиры частенько берут с собой семейные реликвии, но забывают соблюсти таможенные правила. За незаконное перемещение культурных ценностей нарушителям грозит штраф и, возможно, конфискация, - рассказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

Как рассказали в таможне, семейная реликвия выполнена из желтого металла с остатками голубого покрытия и представляет собой литую трехстворчатую складную икону с изображением ликов святых. От времени часть складня окислилась, и правая створка надломилась.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Женщина не смогла назвать год создания семейной реликвии, однако таможенный эксперт определил, что ее возраст не превышает 50 лет, а примерная стоимость культурной ценности составляет около 2500 рублей. Свердловчанке вернули икону после оплаты штрафа.

В таможне напомнили, что при вывозе культурных ценностей нужно получить разрешение Минкультуры России и заполнить пассажирскую таможенную декларацию при вылете.