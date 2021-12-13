На врачей Краснотурьинска возбудили уголовное дело из-за смерти малышки

Следователи изучают действия врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел Краснотурьинска 10 декабря возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» в отношении врачей Городской больницы Краснотурьинска после проведения проверки по факту гибели 31 октября 2021 года маленькой девочки, который медики не оказали своевременную медицинскую помощь.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах, 28-летняя мама девочки вместе с ребенком с 20 по 26 октября лежала в Краснотурьинской Горбольнице. 26 числа малолетняя девочка в тяжелом состоянии была переведена в Областную детскую клиническую больницу в Екатеринбург, где скончалась через несколько дней от врожденных инфекций.

Этот факт, по данным следователей, указывает на то, что сотрудники Краснотурьинской ГБ исполняли свои профессиональные обязанности ненадлежащим образом. Это могло повлечь смерть ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.