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Общество12 декабря 2021 12:50

Из-за обрыва кабелей в Шувакишском лесопарке без электричества осталось садовое товарищество

На месте работает четыре аварийных бригады
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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К 17.30 основные потребители электроэнергии были запитаны.

К 17.30 основные потребители электроэнергии были запитаны.

Фото: Мария АНАНОВА

В Орджоникидзевской районе жители садового товарищества сегодня, 12 декабря, пожаловались на отключение электричества. Причиной стало повреждение кабельно-воздушной линии.

- В 10.07 было зафиксировано нарушение электроснабжения садового товарищества на территории Шувакишского лесопарка, - уточняют в пресс-службе «Россети Урал». - Организованы аварийно-восстановительные работы.

Энергетики уточняют, что к 17.30 основные потребители электроэнергии были запитаны. Но ремонтные работы еще продолжаются. В них участвует четыре бригады.