Из-за обрыва кабелей в Шувакишском лесопарке без электричества осталось садовое товарищество

К 17.30 основные потребители электроэнергии были запитаны. Фото: Мария АНАНОВА

В Орджоникидзевской районе жители садового товарищества сегодня, 12 декабря, пожаловались на отключение электричества. Причиной стало повреждение кабельно-воздушной линии.

- В 10.07 было зафиксировано нарушение электроснабжения садового товарищества на территории Шувакишского лесопарка, - уточняют в пресс-службе «Россети Урал». - Организованы аварийно-восстановительные работы.

Энергетики уточняют, что к 17.30 основные потребители электроэнергии были запитаны. Но ремонтные работы еще продолжаются. В них участвует четыре бригады.