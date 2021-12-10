Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 14:21

Губернатор ответил горожанам, которые пожаловались на гололед в Екатеринбурге

По словам Евгения Куйвашева, коммунальщики работают по определенным правилам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Губернатор заверил, что только с 1 декабря в Екатеринбурге использовано больше 890 тонн песка

Губернатор заверил, что только с 1 декабря в Екатеринбурге использовано больше 890 тонн песка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области ответил горожанам, которые пожаловались на гололед в Екатеринбурге. Уже больше недели в уральской столице из-за переменчивой погоды улицы города скованы льдом. Жители обратились к Евгению Куйвашеву и спросили, почему проблемные участки не засыпают песком. Глава региона заверил, что коммунальщики работают по определенным правилам.

- Технология предполагает, что тротуары, на которых образовался слой такого стекловидного льда, необходимо промести, убрать с них снег. После очистки идет следующий этап – скалывание льда, удаление «глазури» механизированным или ручным способом, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Губернатор заверил, что только с 1 декабря в Екатеринбурге использовано больше 890 тонн песка, которые рассыпали на тротуарах, остановках и пешеходных переходах, и добавил, что такими проблемами на территориях дворов занимается управляющая компания или ТСЖ.