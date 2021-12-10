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Общество10 декабря 2021 7:35

Мэр Екатеринбурга потребовал усилить борьбу с гололедом

Он отметил, что горожане часто жалуются на неубранные тротуары
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Мэр высказался на совещании по вопросу содержания территорий столицы Урала

Мэр высказался на совещании по вопросу содержания территорий столицы Урала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбург Алексей Орлов потребовал от коммунальщиков усилить борьбу с гололедом. Об этом сообщает администрация города.

- Жители активно обращаются в адрес администрации с просьбой усилить очистку пешеходных зон, поэтому требую уделить особое внимание нормативному содержанию тротуаров, остановок транспорта и лестничных маршей, - заявил глава Екатеринбурга.

Об этом мэр высказался на совещании по вопросу содержания территорий столицы Урала. Замглавы города рассказал, что с начала декабря коммунальщики вывезли на полигоны больше 19 тысяч тонн снега. Также рабочие использовали 442 тонны противогололедных материалов и 891 тонну фракционного песка.

Днем 9 декабря улицы Екатеринбурга убирали 377 рабочих и 146 единиц спецтехники. Ночью на уборку вышли 90 человек и 162 спецмашины. За сутки использовали 25 тонн противогололедных материалов и 86,7 тонны фракционного песка. На полигоны вывезли больше тысячи тонн снега.

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