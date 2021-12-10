На ЖБИ из-за пожара из девятиэтажки эвакуировались 10 человек

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ЖБИ ночью, 10 декабря, произошел пожар в девятиэтажном доме на Сиреневом бульваре. Вспыхнула квартира на последнем этаже дома. Жильцам подъезда пришлось покинуть свои квартиры. Всего из здания эвакуировались 10 человек. Они вышли на улицу до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

- В 01:58 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава. В 02:12 огонь локализован, в 02:18 открытое горение ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным МЧС, огонь распространился на площади пять квадратных метров и повредил внутреннюю отделку и домашнее имущество квартиры. Пожарные работали на месте чуть больше часа и в 03:03 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

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