В Нижнем Тагиле водитель маршрутки матом ответил пассажирке

Девушка зашла в салон и спросила у водителя, когда он отправляется в рейс. Фото: читатель КП.

В Нижнем Тагиле девушка была удивлена оскорбительным поведением водителя маршрутки № 101, который стоял на конечной остановке «Алиас» напротив железнодорожного вокзала. Конфликт между пассажиркой и перевозчиком произошел 9 декабря около 07:30 часов утра.

На тот момент, в салоне, кроме водителя сидела только одна женщина. Девушка зашла в салон и спросила у водителя, когда он отправляется в рейс. - Спросила, во сколько отъезжает автобус, а потом водитель стал грубостью и с матом отвечать: «Что слепая? Не видишь расписание?». А я ведь и правда не увидела бы без очков, текст на табличке напечатан мелким почерком. Поэтому вежливо спросила его об отправлении, но в ответ получила тонну оскорблений. Потом я попросила его открыть дверь, чтобы я вышла. Когда он все же открыл заднюю дверь, то спросил: «Вышвырнуть тебя? Или сама выйдешь?», - рассказывает пассажирка Полина . После этого, девушка прекратила спор с водителем-грубияном и покинула автобус. Она была напугана агрессивным поведением мужчины. По словам Полины очевидцем конфликта стала женщина.

В единой диспетчерской службе Нижнего Тагила пояснили, что в их полномочиях только позвонить перевозчику, чтобы он провел беседу с водителем маршрута.

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