18% работающих свердловчан хотят пойти к психологу

6% свердловчан заявили, что у них нет корпоративного психолога и им приходится обращаться к частным специалистам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 18% работающих жителей очень хотят обсудить свои проблемы с психологом. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- При этом только 38% респондентов из Свердловской области заявили, что им вообще ничья помощь не нужна, и они не хотели бы обсуждать свои рабочие или личностные проблемы с психологом, - говорится в исследовании.

Еще 26% опрошенных считают, что им хватает поддержки друзей и родственников, поэтому психолог им не нужен. А вот другие 14% респондентов хотят обратиться к специалисту, но им сейчас не до этого. Чаще всего открыто о необходимости консультации психолога говорят маркетологи, рекламщики, представители сферы искусства и медиа.

Только у 4% уральцев есть в компании штатный психолог. Однако они к нему не ходят, а посещают личного специалиста. Еще 4% опрошенных рассказали, что в принципе не обращаются за помощью к психологам, хотя в компании есть такая возможность.

6% свердловчан заявили, что у них нет корпоративного психолога и им приходится обращаться к частным специалистам. При этом 86% работающих свердловчан признались, что у них в компании нет психолога и такими услугами они не пользуются.

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