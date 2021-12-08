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Общество8 декабря 2021 15:47

Компанию из Нижнего Тагила «Уралстроймонтаж» внесли в список недобросовестных поставщиков

Мэрия заключила контракт с организацией на 551 миллион еще в 2017 году
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Претензии мэрии компания игнорировала, поэтому представители администрации были вынуждены обратиться в антимонопольную службу

Претензии мэрии компания игнорировала, поэтому представители администрации были вынуждены обратиться в антимонопольную службу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компанию из Нижнего Тагила ООО «Уралстроймонтаж» внесли в список недобросовестных поставщиков. Причиной стало расторжение контракта с местной администрацией из-за невыполнения обязательств по строительству дорог в микрорайоне Муринские пруды. Мэрия заключила контракт с организацией на 551 миллион еще в 2017 году. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- В обосновании о расторжении контракта говорится, что подрядчик самовольно внес изменения в проектную документацию, поэтому результаты проделанной работы непригодны для использования, - сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Проверка показала, что очистные сооружения закончены на 60%, тротуары — на 40%, а благоустройство — на 20%. Претензии мэрии компания игнорировала, поэтому представители администрации были вынуждены обратиться в антимонопольную службу по Свердловской области и написать заявление.