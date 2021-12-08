В Екатеринбурге прошла презентация книги Героя России Игоря Шадрина

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге в библиотеке имени В.Г. Белинского состоялась презентация книги, написанной героем Российской Федерации Романом Шадриным. Событие приурочили к грядущему Дню Героев Отечества. Произведение «Погибший комбат расстрелянного батальона» представляла вдова Шадрина, сам автор не дожил до выхода рукописи, его не стало 30 августа этого года.

- В своей книге автор рассказывает о событиях декабря 1994 года – февраля 1995 года, ставших переломными в судьбе страны. Роман Александрович очень хотел написать эту книгу и донести людям, как тяжело на войне. В ней много глав посвящено именно солдатам, - цитирует вдову пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Произведение посвящено тем, кто вернулся и не вернулся с войны. Роман Шадрин очень часто встречался и общался с детьми. Сам автор в предисловии написал: «Это не художественная книга со счастливым концом, но она о героях, которые, несмотря на возраст, выполняли свой приказ».