В Екатеринбурге владелец небоскреба «Высоцкий» построит новую многоэтажку

Известно, что новое здание будет таким же многопрофильным, как и небоскреб «Высоцкий» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бизнесмен Андрей Гавриловский, которому принадлежит небоскреб 52-этажный «Высоцкий» и ТРЦ «Антей», собирается построить новую высотку, планируется, что здание будет насчитывать сразу 47 этажей, однако точное количество определят после экспертизы.

- Город дал разрешение на строительство. Проект должны вынести на градостроительный совет Екатеринбурга по готовности. Если он пройдет все экспертизы, то строительство может начаться уже летом следующего года, - сообщил «КП-Екатеринбург» сам Андрей Гавриловский.

Известно, что новое здание будет таким же многопрофильным, как и небоскреб «Высоцкий», в нем заместят и офисы, и рестораны, и гостиница. Кроме того, там же появится многоэтажная парковка для автомобилей.