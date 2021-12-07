В Югре дикий кабан вышел к людям и стал звездой соцсетей

Кабан попал в объектив камеры и прославился в соцсетях Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Югорске дикий кабан в период наступления серьезных холодов вышел к людям и попал в объектив камеры смартфона, после чего стал звездой социальных сетей.

Роман Черванев ехал на своем автомобиле в гараж, когда рядом с лесом увидел гуляющего по поселковой дороге кабана, гуляющего по освещенной улице. Об этом сообщает ugra-tv.ru.

Мужчина остановился, достал смартфон и стал снимать дикого зверя. Кабан сначала и не думал убегать, он спокойно гулял, и убежал только после того, как водитель медленно поехал за ним с камерой в руке. Чуть позже кабан подходил к гаражу, однако, увидев хозяина машины, зверь убежал и больше не возвращался.

Мужчина выложил видео с кабаном в социальную сеть, после чего гость из леса стал настоящей звездой. Ролик собрал много лайков и комментариев.

По словам экологов, дикие кабаны в этом районе встречаются довольно часто, так как рядом начинается территория Верхне-Кондинского заказника. Выхода кабанов из леса к людям в Югорске регистрируются с 1985 года.