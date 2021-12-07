В Екатеринбурге меценаты перечислят по 200 тысяч рублей семьям врачей, скончавшихся от коронавируса

Фото: Фонд святой Екатерины

Учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский решили поддержать семьи медиков «красных» зон, скончавшихся от коронавируса. Им перечислять по 200 тысяч рублей. Всего деньги получат 19 семей.

- Второй год подряд главные герои Екатеринбурга - медики, которые безостановочно ведут борьбу за жизнь пациентов «красных» зон. Зачастую ценой собственной жизни, - рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. - Посоветовавшись с министерством здравоохранения, учредители приняли решение вновь поддержать семьи погибших медиков, а также тех, кто продолжает борьбу с коронавирусом.

Фото: Фонд святой Екатерины

Помимо семей врачей, меценаты решили поддержать и медиков, которые сейчас работают в «красных» зонах. С самого утра по 18 больницам города развозят 4 500 сладких праздничных подарков - именно столько медицинских специалистов работают с зараженными пациентами в ковидных госпиталях.

Кстати, эти мероприятия приурочены к Дню святой Екатерины - небесной покровительницы уральской столицы, который отмечается сегодня, 7 декабря.