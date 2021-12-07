В школах ХМАО отменяют занятия из-за сильных морозов

Часть учеников ХМАО во вторник осталась дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах несколько муниципалитетов Югры отменили занятия для учеников всех классов из-за сильных морозов.

Такое решение принято для учеников школ в Сургуте, Радужном и Когалыме. Так, например, в Сургуте утром, 7 декабря, температура воздуха составила – 35 градусов, а в Когалыме – 39 градусов.

Там, где столбики термометров опустили до отметки ниже – 32 градусов, отменены занятия для учеников младших классов. Это касается учащихся 1-4 классов в Нижневартовске и Лангепасе. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

В Нефтеюганске и Югорске отменены занятия для 1 – 8 классов, так как температура воздуха утром там составила – 33 градуса.

По данным окружного Гидрометцентра, морозы в Ханты-Мансийском автономном округе сохранятся в среду, 8 декабря. Если в холода нет официальных ограничений по посещению школы, родители имеют право сами не отпускать детей в учебное заведение.