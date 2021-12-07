В Екатеринбурге с молотка продадут гостиницы «Лайнер» и Аngelo

Аngelo находится на площади Бахчиванджи, 55А. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге на аукцион выставили гостиницы «Лайнер» и Аngelo, которые находятся около аэропорта Кольцово. Оба отеля выставлены одним лотом за 1,5 миллиарда рублей.

Гостиницы выставили на торги в рамках банкротства АО «Хорека Кольцово». При этом отели продают вместе с оборудованием и оснащением.

Аngelo находится на площади Бахчиванджи, 55А. Отель занимает семь тысяч квадратных метров. Земельный участок вокруг него достигает восьми тысяч квадратов. У гостиницы есть надземная и подземная парковки. Также здание соединено с аэропортом крытым переходом. В гостинице 211 номеров. Также там есть ресторан, лобби-бар, фитнес-зал и конференц-центр.

«Лайнер» расположен на площади Бахчиванджи, 3. Площадь гостиницы составляет 6,4 тысячи квадратных метров. Участок вокруг здания достигает 2,3 тысячи «квадратов». На территории есть круглосуточное кафе, конференц-зал и бильярд.

Заявки на аукцион начали принимать 4 декабря. Сами торги пройдут 18 января 2022 года. Победит тот, кто предложит наибольшую цену.

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