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Общество6 декабря 2021 14:33

Власти Екатеринбурга не разрешили проводить очередной пикет против QR-кодов

Активисты не в первый раз проводят подобную акцию
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Специалисты министерства предложили активистам поменять дату проведения публичного мероприятия

Специалисты министерства предложили активистам поменять дату проведения публичного мероприятия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге власти не разрешили антипрививочникам очередной пикет против введения системы QR-кодов, активисты не в первый раз проводят подобную акцию, в этот раз они хотели собрать народ на ближайших выходных, однако министерство общественной безопасности оказалось против этой затеи.

Специалисты министерства предложили активистам поменять дату проведения публичного мероприятия, так как сейчас в регионе сохраняется непростая санитарно-эпидемиологическая обстановка, поэтому «сбор несогласных» будет отложен на неопределенное время.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на прошедших выходных более 100 местных жителей вышли на согласованную с мэрией протестную акцию против введения QR-кодов. Митингующие собрались днем в Комсомольском сквере. В руках они держали самодельные плакаты, в которых объясняли, что «коды-пропуски» создают раскол в обществе.