Врач рассказал о причинах рака поджелудочной железы

Важно обнаружить заболевание на ранней стадии в ходе диагностики организма. Фото: Диана Иванова

Врач-онколог Андрей Пылёв перечислил факторы, вызывающие рак поджелудочной железы. По мнению специалиста, онкологию нередко провоцируют вредные привычки, в числе которых курение и чрезмерное употребление алкоголя, а также неправильное питание и плохая наследственность. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам Пылёва, то, что одним из главных факторов в провоцировании развития рака поджелудочной железы являются вредные привычки, известно достоверно. Табак и алкоголь действительно увеличивают риски развития онкологии. Также немалую роль играют хронические заболевания, и, особенно, воспалительные процессы.

Что касается пищи, то негативно воздействуют на поджелудочную железу и провоцируют развитие опухолей в ней жирная и жареная еда.

Чтобы свести к минимуму риск развития рака поджелудочной железы, нужно раз в год проходить контрольные обследования всего организма. Это позволит вовремя заметить опасное заболевание и начать лечение.

Андрей Пылёв говорит, что рак поджелудочной железы – это один из видов онкологии, которые очень трудно поддаются лечению. Однако сегодня пациенты с таким диагнозом нередко живут более десяти лет.