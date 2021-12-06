На Урале прокуратура обязала чиновников обеспечить участок многодетной семьи газом, светом, водой и дорогой

По результатам проверки прокуратура района направила исковое заявление в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Нижнесергинского района обязала чиновников обеспечить участок многодетной семьи инфраструктурой. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

В 2015 году многодетной семье из Бисерти государство выделило земельный участок без воды, газа, электричества и дороги. Маме нескольких детей не понравились такие условия, и она обратилась в прокуратуру.

- По результатам проверки прокуратура района направила исковое заявление в суд с требованиями о признании незаконным бездействия администрации Бисертского городского округа и возложении обязанности устранить допущенное нарушение прав, - рассказали в прокуратуре.

Суд удовлетворил требования многодетной свердловчанки. Прокуратура проконтролирует, чтобы участок обеспечили необходимой инфраструктурой.