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Общество6 декабря 2021 12:37

На Урале прокуратура обязала чиновников обеспечить участок многодетной семьи газом, светом, водой и дорогой

Государство выделило землю нуждающимся в 2015 году
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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По результатам проверки прокуратура района направила исковое заявление в суд.

По результатам проверки прокуратура района направила исковое заявление в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Нижнесергинского района обязала чиновников обеспечить участок многодетной семьи инфраструктурой. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

В 2015 году многодетной семье из Бисерти государство выделило земельный участок без воды, газа, электричества и дороги. Маме нескольких детей не понравились такие условия, и она обратилась в прокуратуру.

- По результатам проверки прокуратура района направила исковое заявление в суд с требованиями о признании незаконным бездействия администрации Бисертского городского округа и возложении обязанности устранить допущенное нарушение прав, - рассказали в прокуратуре.

Суд удовлетворил требования многодетной свердловчанки. Прокуратура проконтролирует, чтобы участок обеспечили необходимой инфраструктурой.