В Екатеринбурге неизвестный пытался угнать «Газель» и порезал ее хозяина

Подозреваемого задержали во время патрулирования улиц

В Екатеринбурге неизвестный попытался угнать «Газель». Однако его заметил хозяин машины и попытался остановить. Злоумышленник нанес ему ножевое ранение и скрылся, сообщает Управление Росгвардии по Свердловской области.

- Вечером 5 декабря экипажу Росгвардии поступило сообщение о том, что возле дома на улице Волгоградской неизвестный нанес гражданину ножевое ранение, - говорится в сообщении.

Приехав на место, силовики выяснили, что злоумышленник вскрыл машину. Он забрался в салон грузовика и пытался завести его напрямую проводами. Однако в этот момент сработала сигнализация и к «Газели» подошел ее 39-летний хозяин. Он попытался задержать угонщика, но тот ударил его ножом. После этого злоумышленник скрылся.

Владелец грузовика успел сообщить приметы угонщика. Его доставили в больницу. Во время патрулирования росгвардейцы заметили во дворе дома на улице Серафимы Дерябиной пешехода, схожего по приметам с разыскиваемым. Его остановили для опроса.

Задержанным оказался 28-летний мужчина. Он признался в преступлении. Также он рассказал сотрудникам Росгвардии, что у него есть два ножа, которыми он зачищал проводку в грузовике и ранил его хозяина. Мужчину доставили в отдел полиции.

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