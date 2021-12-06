Посетители Уральской биеннале написали 800 писем в будущее

Письма сочинили в рамках проекта художника Эгемен Демерчи «Что есть будущее, как не отрезок настоящего». Фото: «Почта России»
Посетители площадки Уральской индустриальной биеннале современного искусства, расположенной в здании Главпочтамта, написали больше 800 писем в будущее. Об этом сообщает «Почта России».
- Организаторы Биеннале передали письма на хранение в архив Почты России. По замыслу проекта эти письма вручат адресатам через 100 лет, - говорится в сообщении.
Письма сочинили в рамках проекта художника Эгемен Демерчи «Что есть будущее, как не отрезок настоящего». Первая часть проекта включала в себя инсталляцию, где можно было написать письмо. А вторая разместилась на фасаде здания в виде надписи с телеграфной пунктуацией «Во все завтра зпт в которые мы предпочитаем не верить тчк».
Выставка произведений в Главпочтамте завершилась 5 декабря. За это время на площадке Уральской биеннале побывало 22 тысячи человек. При этом в период работы экспозиции Главпочтамт оказывал все необходимые услуги и функционировал в прежнем режиме.
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