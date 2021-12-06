Посетители Уральской биеннале написали 800 писем в будущее

Письма сочинили в рамках проекта художника Эгемен Демерчи «Что есть будущее, как не отрезок настоящего». Фото: «Почта России»

Посетители площадки Уральской индустриальной биеннале современного искусства, расположенной в здании Главпочтамта, написали больше 800 писем в будущее. Об этом сообщает «Почта России».

- Организаторы Биеннале передали письма на хранение в архив Почты России. По замыслу проекта эти письма вручат адресатам через 100 лет, - говорится в сообщении.

Письма сочинили в рамках проекта художника Эгемен Демерчи «Что есть будущее, как не отрезок настоящего». Первая часть проекта включала в себя инсталляцию, где можно было написать письмо. А вторая разместилась на фасаде здания в виде надписи с телеграфной пунктуацией «Во все завтра зпт в которые мы предпочитаем не верить тчк».

Выставка произведений в Главпочтамте завершилась 5 декабря. За это время на площадке Уральской биеннале побывало 22 тысячи человек. При этом в период работы экспозиции Главпочтамт оказывал все необходимые услуги и функционировал в прежнем режиме.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка