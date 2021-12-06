В Екатеринбурге врач скорой помощи, рискуя жизнью, спас умирающую женщину

Специфика нашей работы - важность быстрого принятия решений. Фото: Минздрав Свердловской области.

В Екатеринбурге врач скорой помощи Евгений Аникин, рискуя собственной жизнью, спас умирающую женщину. Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, пациентка захлебнулась водой в бассейне фитнес-центра.

- Событие произошло еще летом. Женщине стало плохо после тренировки, и она начала тонуть. Дежурные тут же вытащили ее из воды, а администрация вызвала скорую. Все это время сотрудники делали ей непрямой массаж сердца, - рассказали «КП-Екатеринбург» в фитнес-центре.

Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала у пострадавшей клиническую смерть. Екатеринбурженка лежала на мокром полу, использовать дефибриллятор было опасно, но Евгения Аникина это не остановило. Он разогнал всех присутствующих на безопасное расстояние и принял решение в одиночку помочь умирающей. Спустя несколько минут сердце пациентки забилось, ее увезли в стационар, а через некоторое время выписали домой.

- Специфика нашей работы - важность быстрого принятия решений. Где-то приходится пренебрегать собственной безопасностью. В скорой помощи работают и надолго задерживаются особенные люди, истинные фанатики своего дела, - рассказал Евгений Аникин.

Врач скорой помощи награжден благодарственными письмами различного уровня за профессиональные успехи и грамотами за многолетний добросовестный труд. Министерство здравоохранения Свердловской области рассказало «КП-Екатеринбург» о том, что они уже собирают документы, чтобы Евгения Аникина наградили премией губернатора.