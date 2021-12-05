В Нижнем Тагиле скончался волк Дик из частного зоопарка

Спасти волка врачи не успели. Фото: кадр из видео Оксаны Поляковой

В Нижнем Тагиле скончался любимый многими горожанами волк Дик, долгое время проживший в частном зоопарке.

Недавно у хищника обнаружили грыжу позвоночного диска, об этом сообщила директор частного зоопарка Оксана Полякова. После этого у волка отказали лапы, ему срочно понадобилась операция.

Хирургов удалось найти в Челябинске, стоимость операции составила 75 тысяч 300 рублей. Вечером, 4 декабря, Дика привезли в круглосуточную ветеринарную клинику, которая расположена в Копейске, чтоб сделать операцию.

В 23:15 волк скончался на операционном столе. Реанимационные мероприятия результата не принесли. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Хозяйка волка заявила, что вернет неравнодушным гражданам собранные средства.