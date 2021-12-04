В уральском поселке предпринимателя оштрафовали за торговлю контрафактной парфюмерией

Контрафактную парфюмерию изъяли, она подлежит уничтожению Фото: Евгения ГУСЕВА

В поселке Новоуткинск под Первоуральском оштрафовали местного предпринимателя, который продавал поддельную парфюмерию без документов. Специалисты Роспотребнадзора, нагрянувшие в магазин, выявили ряд нарушений, например, на вывеске торговой точки даже не было никакой информации о продавце. За это он должен выплатить 2.5 тысячи рублей.

Когда с него потребовали документы о разрешении на торговлю, а также о реализуемой продукции, он не смогу предоставить их в срок, за это был выписан еще один штраф на четыре тысячи.

- Было установлено, что ИП осуществляет реализацию товаров, содержащих незаконное воспроизведение чужого товарного знака. Правообладатели товарных знаков подтвердили, что предприниматель незаконно реализует парфюмерные изделия, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Мужчину привлекли к административной ответственности и вынесли предупреждение. Контрафактную парфюмерию изъяли, она подлежит уничтожению.