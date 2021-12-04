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Общество4 декабря 2021 6:54

В Свердловской колонии осужденный объявил голодовку

Мужчина хочет добиться встречи с прокурором
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Осужденный отказался от приема пищи 29 ноября. Его заявление было принято

Осужденный отказался от приема пищи 29 ноября. Его заявление было принято

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области колонии осужденный объявил голодовку, чтобы добиться встречи с прокурором, известно, что инцидент произошел в Новой Ляле, а мужчина отбывает длительный срок за убийство. Он твердо решил доказать серьезность своих намерений и даже написал заявление.

- Осужденный отказался от приема пищи 29 ноября. Его заявление было принято. Отказ от приема пищи проводится официально в сводке дежурных, этого никто не скрывает. Прокуратура уведомлена, - рассказали «КП-Екатеринуург» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

При этом в ведомстве отметили, что большую часть срока мужчина уже отбыл, он находится в колонии уже 12 лет. Вечером 3 декабря он от голодовки отказался и вернулся к привычному режиму жизни.