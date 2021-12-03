Омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила краснотурьинскую женскую колонию ИК-16

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Уполномоченная по защите прав человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила краснотурьинскую женскую колонию ИК-16 вместе с консультантом Людмилой Пановой, Ивдельским прокурором по надзору за соблюдением законов в ИУ Романом Глуховым и врачами клинико - диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка».

Омбудсмен обошла швейные участки, посетила новый швейный цех, который планируется запустить в эксплуатацию в начале 2022 года, осмотрела столовую для спецконтингента и территорию, где содержатся осужденные-инвалиды, а также провела беседы с осужденными.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- Уполномоченный по правам человека в Свердловской области довела до сведения осужденных подробную информацию о том, куда и по каким вопросам они могут обратиться за помощью после освобождения, провела личную беседу со всеми желающими, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Врачи-гинекологи в свою очередь осмотрели и проконсультировали осужденных женщин. В завершении Татьяной Мерзляковой и Романом Глуховым был проведен совместный прием осужденных по личным вопросам. Подобное мероприятие аппаратом Уполномоченного планируется провести в марте 2022 года.