Под Арамилем зооволонтеры сняли с березы кота, которого на дерево загнали собаки

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

Зооволонтеры под Арамилем сняли с верхушки березы кота, которого на дерево загнали бродячие собаки. К спасателям обратился очевидец происшествия, который обратил внимание, что усатый сидит на макушке несколько часов, даже несмотря на то, что несколько раз его атаковали вороны.

- От поступления вызова до нашего приезда прошло больше двух часов, но водитель не уехал и дождался нас. Мы бы никогда не смогли отыскать сами нужное дерево - от дороги нужно было пройти около 200 метров вдоль кромки леса, пока при свете фонариков на вершине одной из берез не блеснули глаза, - рассказывает «КП-Екатеринбург» зооспасатель Евгений Зенков.

Как оказалось, хвостатый умудрился забраться на высоту примерно 12 метров. При этом он спокойно наблюдал за подготовкой спасательной операции, завидев вблизи человека, он поспешил переместиться на более тонкую ветку, чтобы кот избежал получения травм, внизу растянули специальный тент, однако он спрыгнул и приземлился мимо, но все обошлось благополучно.