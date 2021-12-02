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Общество2 декабря 2021 11:27

В Асбесте детскую поликлинику отремонтируют за 28 миллионов рублей

Строители завершат работы в мае
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Всего в Асбесте проживает больше 14 тысяч маленьких жителей. Фото: Минздрав Свердловской области

Всего в Асбесте проживает больше 14 тысяч маленьких жителей. Фото: Минздрав Свердловской области

В Асбесте отремонтируют детскую поликлинику. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» из федерального бюджета выделено для этого более 28 миллионов рублей, сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области.

- С 1 декабря начался первый этап капитального ремонта. Будут полностью отремонтированы второй и третий этажи, часть помещений ждёт перепланировка. Вторым этапом запланирован ремонт 4 этажа, - рассказал главный врач больницы Асбеста Игорь Брагин.

Строители также планируют отремонтировать пристрой, куда переедет спортивный блок медицины.

Детская поликлиника является единственным в городе медицинским учреждением для детей. Всего в Асбесте проживает больше 14 тысяч маленьких жителей.