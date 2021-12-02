В Кольцово приземлился самолет с 200 свиньями из Дании

Фото: instagram.com/koltsovo_airport

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в среду, 1 декабря, приземлился самолет с 200 свиньями из датского города Баллеруп. Сразу по прилету свинки отправились из Грузового терминала в свои новые дома - на уральские свинофермы.

- В Кольцово было по-настоящему громко, ведь к нам прилетели милые свинки, - рассказали в Instagram аэропорта. - Общий вес обладателей пятачков превысил 15 тонн.

Фото: instagram.com/koltsovo_airport

В Кольцово отметили, что грузовой терминал аэропорта обладает специальными возможностями для приема и отправки животных - здесь оборудованы теплые помещения для их перегрузки, а также созданы все условия для комфортного путешествия.

С начала 2021 года в аэропорту Екатеринбурга было принято и отправлено 2 898 мест «живого груза» общим весом 36,82 тонны.