Компания «Атомстройкомплекс» поддержала режиссера из Екатеринбурга в съемках художественного фильма «София»

Света Ибатуллина и Виктор Сухоруков во время съемок фильма "Дима. Дорогой Бох!". Фото из архива Светланы Ибатуллиной

Режиссер и лидер кинопроекта Света Ибатуллина родом из Екатеринбурга. Ее предыдущая работа – короткометражный фильм под названием «Дима. Дорогой Бох!» – собрал массу авторитетных наград. Главный герой – мальчик Дима, который прожил всего двенадцать лет, шесть из которых болел раком. И его не стало. Казалось бы, грустная история и зачем это смотреть. Но это настолько вдохновляющий фильм, после него жить хочется.

Показ фильма "Дима. Дорогой Бох! в Сочи". Фото из архива Светланы Ибатуллиной

– Сейчас мы снимаем новое авторское кино, в котором на первый план выходит судьба человека, – рассказала Света. – Фильм «София» будет художественным, то есть это абсолютно игровая история. Но для того, чтобы правдиво показать путь человека, который в своей жизни теряет что-то важное, мы собрали реальные истории людей, переживших достаточно серьезные потрясения. И не только справились с тяжелейшими ситуациями, а стали после этого сильнее. И теперь еще больше любят жизнь, еще больше её ценят.

Галя Зернова - герой интервью "Крылья Софии". Фото из архива Светланы Ибатуллиной

Создатели фильма «София» создали специальный сайт, где поделились этими историями с широкой аудиторией. Среди них есть представители Свердловской области.

– Например, одна из наших героинь – Галя Зернова, – дополняет Ибатуллина. – Это девушка, от которой при рождении отказались родители. До 18 лет она жила в коррекционном детском доме, а после — в психоневрологическом интернате. Еще есть команда баскетболистов из Екатеринбурга. У них, у каждого участника, серьезная травма – нет одной или двух ног. И мы с ними встречались, они рассказывали, как живут.

Кстати, один из актеров на главную роль в фильме «София» – тоже земляк, из Екатеринбурга. Создатели кинопроекта сразу решили, что средства на его создание будут искать у неравнодушных сограждан и в различных организациях. Благодаря творческой открытости и правдивости, внимательности к общечеловеческим ценностям и веры в живительную силу искусства, им это удается.

Команда фильма в экспедиции в Выборге. Фото из архива Светланы Ибатуллиной

– Мы сейчас продолжаем готовиться, собираем команду, – рассказывает о творческих планах режиссер. – Сформировали съемочную группу. Выбрали место съемки. Это будет Выборг. Определились там с локациями. Плюс мы формируем бюджет, потому что пока еще его недостаточно. Различные организационные вопросы решаем, типа реквизита, проводим пробы. Хочу поблагодарить компанию «Атомстройкомплекс», которая так быстро отозвалась и уже внесла свой вклад в бюджет нашего фильма.

Символ фильма - белый голубь. Фото из архива Светланы Ибатуллиной

Фильм «София» снимается не с развлекательной, а с психотерапевтической целью. Его задача – поддержать, дать любому человеку опору в трудную минуту. Авторы стремятся расширить мировоззрение зрительской аудитории, затронуть лучшие качества души. Так бывает, что фильма еще нет, а он уже влияет как на творческую группу, так и на всех, кто верит в этот замечательный проект.