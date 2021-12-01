В Екатеринбурге выявили картель, участники которого срывали контракты на демонтаж рекламных конструкций

Нарушения УФАС обнаружили в 11 закупках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге УФАС выявили картель, участники которого срывали контракты на демонтаж рекламных конструкций. По данным ведомства, семь компаний, участвуя в закупках, организованных Фондом имущества Свердловской области, искусственно занижали цены, избавляясь от добросовестных конкурентов, а затем отказывались от исполнения договора.

Подобную схему УФАС обнаружили в 11 закупках, связанных с демонтажем рекламы на скамейках и велопарковках, собственниками которых являлись ООО «УПБ» и ООО «Голден Стрим Медиа». Последняя, как оказалась, и координировала участников картеля.

- Совокупность собранных доказательств подтвердила, что именно ООО «Голден Стрим Медиа» координировало деятельность других участников картеля. Они заявлялись на торги и искусственно снижали цену. Поэтому добросовестные участники не могли дальше конкурировать, и договор заключался с нужным ООО «Голден Стрим Медиа» лицом, - рассказали в Свердловском УФАС.

Участники картеля привлечены к административной ответственности по статье 14.32 КоАП РФ и оштрафованы на 3,4 миллиона рублей. Компании пытались обжаловать эту санкцию, но Арбитражный суд, а затем и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признали нарушение антимонопольного законодательства и подтвердили и законность вынесенных Свердловским УФАС постановлений.