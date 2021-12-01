Уральская студентка выиграла миллион рублей во всероссийском конкурсе

Девушка вместе с командой занималась проектированием университета будущего. Фото: пресс-служба УрГАУ

Уральская студентка Елизавета Петрова выиграла миллион рублей во всероссийском конкурсе «Твой ход». Об этом сообщает пресс-служба УрГАУ.

Девушка вместе с командой занималась проектированием университета будущего, отвечая на стратегически важные задачи для современной молодежи и российских университетов.

Студенты разрабатывали онлайн-платформу для помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством. Ее суть заключается в том, чтобы желающие могли обратится за помощью и найти необходимую информацию в рамках одного сайта.

Студенты разрабатывали онлайн-платформу для помощи людям. Фото: пресс-служба УрГАУ

- По нашим прогнозам уже через месяц ресурс будут посещать не менее 150 человек в сутки, все они почувствуют ослабление чувства одиночества, повысят эрудицию по своей проблеме, - рассказала Елизавета Петрова.

Финал конкурса «Твой ход» проходил 27-29 ноября в Сочи в парке науки и искусства «Сириус». В соревновании приняли участие тысяча студентов из 76 регионов России.