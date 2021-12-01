За год в Нижнем Тагиле отловили больше 400 бездомных псов

За год отловили в городе 436 псов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с начала 2021 года специалисты двух компаний, с которыми мэрия заключила договор, отловили 436 бездомных псов. Заявок от местных жителей почти нет, однако горожане стали активно жаловаться на стаи бродячих собак в социальных сетях.

Всего за 11 месяцев этого года 205 собак поймали в Тагилстроевском районе, 140 – в Ленинском районе и 91 – в Дзержинском. На комплекс мероприятий по отлову и содержанию бездомных животных потрачено 7 682 000 рублей, еще 460 000 рублей – на осуществление полномочий по отлову псов. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

В этом году на стаи бездомных собак жаловались жители микрорайонов Голый Камень, Кирпичный и Пырловка. Чаще всего бездомные псы сбиваются в стаи в местах, где установлены контейнерные площадки.