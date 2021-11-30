За выходные на Урале задержали 160 пьяных водителей

40 водителей отказались от прохождения освидетельствования. Фото: УГИБДД по Свердловской области

За минувшие выходные в Свердловской области задержали 160 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- При этом 40 водителей отказались от прохождения освидетельствования, еще 23 ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение, теперь им грозит ответственность уже уголовная, - говорится в сообщении.

Некоторые водители пытались скрыться от инспекторов. Однако стражи порядка после недолгой погони их задерживали. Такой случай произошел в уральском городе Михайловск. Сотрудники Госавтоинспекции остановили ВАЗ-21140, чтобы проверить документы. Однако водитель проехал мимо поста ДПС и попытался скрыться.

23 остановленных водителя ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяное вождение. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инспекторы догнали машину и остановили ее. Они заподозрили, что человек за рулем пьян. Кроме того, водитель отказался показывать документы на авто и права. Его доставили в отдел полиции. Водителем оказался 21-летний молодой человек.

Водитель прошел освидетельствование, которое показало, что он пьян. Однако молодой человек не согласился с результатами и его отправили уже на медицинское освидетельствование, которое подтвердило результаты первого. На водителя составили административный протокол.

На одного водителя составили сразу 12 административных материалов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Помимо этого, Он неоднократно был замечен за вождением будучи лишенным прав. Также у него были штрафы, которые он не оплатил в срок. Это стало основанием для составления сразу 12 административных материалов.

А 28 ноября инспекторы остановили внедорожник «Нива» без номеров. Водитель проигнорировал требование правоохранителей и попытался скрыться. Машину догнали и остановили. За рулем был 53-летний мужчина. Освидетельствование показало, что он пьян. На него завели административные материалы за пьяную езду без ремня безопасности, проезд на красный свет, вождение машины без номеров и неоплаченные штрафы.

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