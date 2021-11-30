Не дождавшись лечения, пациент сбежал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациент психиатрической клиники сбежал из нижнетагильской больницы перед операцией. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Бабин Владимир Александрович лечился в психиатрической клинике. В середине сентября его направили в больницу на Гороховой для проведения операции. Не дождавшись лечения, пациент сбежал.

- На вид мужчине 50-55 лет, рост около 165-170 сантиметров, худощавого телосложения. Он чаще всего ходит в темных солнцезащитных очках и маске, - рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники полиции вместе со старшим братом пропавшего проверяют теплотрассу на улице Газетная,41, где мужчина раньше жил. Они также осматривают подвалы, магазины и подъезды.

Он чаще всего ходит в темных солнцезащитных очках и маске. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Просьба ко всем, кто видел пропавшего мужчину, незамедлительно проинформировать сотрудников полиции, позвонив в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)97-68-02, либо на линию 02. Мужчине срочно необходима квалифицированная помощь.