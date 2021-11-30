Гора Белая вошла в топ самых популярных курортов для отдыха в Новый Год

За Гору Белая отдали голоса Гора Белая 4% респондентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортивно-развлекательный комплекс Гора Белая в Свердловской области вошел в десятку самых популярных курортов для отдыха в Новый Год по всей стране. Об этом сообщает туристический портал «ТурСтат».

- Топ-10 лучших курортов России для отдыха на новый 2022 год возглавляют курорты Роза Хутор в горах Сочи и Эльбрус в Кабардино-Балкарии, - говорится в сообщении.

Также в десятку вошли курорты Белокуриха в Алтайском крае, Шерегеш в Кемеровской области, Абзаково в Башкирии, Домбай в Карачаево-Черкесии, Игора в Ленинградской области, Солнечная Долина в Челябинской области, Сорочаны в Московской области, Большой Вудъявр в Мурманской области и Горный Воздух на Сахалине.

При этом за Эльдрус и Розу Хутор проголосовали 17% респондентов. Еще 10% отдали голоса за курорты Белокуриха и Абзаково. Шерегеш, Домбай и Солнечная Долина собрали по 7% голосов.

Курорт Игора выбрали 6% опрошенных, Сорочаны - 5%, а курорты Горный Воздух, Большой Вудъявр и Гора Белая - по 4% голосов.

В основу исследования лег онлайн-опрос, который прошел в ноябре 2021 года. В нем приняли участие больше 50 тысяч человек.

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