В Екатеринбурге снесут аварийный дом на улице Стачек

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В Екатеринбурге администрация города ищет подрядчика, которые займется сносом аварийного двухэтажного дома на Стачек, 27. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документам, стоимость контракта составит 795 тысяч рублей.

- К сносу жилого дома следует приступать только после передачи площадки под производство работ по сносу заказчиком подрядчику для производства работ, а также после проведения процедур выведения из эксплуатации площадей здания, которое оформляется официальным распоряжением собственника (или собственников) объекта, а также по окончании необходимых подготовительных мероприятий, - отмечается в документах.

Снос будет проходить в два этапа. Сначала рабочие демонтируют дверные и оконные проемы, закрыв их при этом дощатыми щитами, чтобы в здание никто не проник. Затем будет демонтирована кровля здания, перекрытия, стены и так далее.

Подрядчика определят 8 декабря. Дом должен быть снесен до 27 декабря.