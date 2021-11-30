Водителя такси обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить таксиста, который уснул за рулем и въехал в фуру. В салоне на заднем сидении была пассажирка, сообщает прокуратура Свердловской области.

Авария произошла ранним утром 14 апреля 2021 года. 40-летний житель Пермского края подрабатывал таксистом на машине Hyundai Solaris. Он ехал по трассе Екатеринбург – аэропорт Кольцово со стороны города.

- Мужчина, подрабатывая таксистом, в нарушение правил дорожного движения перевозил на заднем пассажирском сидении в качестве пассажира женщину, не пристегнутую ремнем безопасности, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Таксист уснул в районе дома №2 по ЭКСПО бульвару. В результате он въехал в автопоезд, во главе которого был тягач «МАЗ». В ДТП пострадала пассажирка такси. У нее оказалась сочетанная травма головы, туловища, правой руки, а также множественные переломы ребер, перелом правой плечевой кости, тупая травма живота и множественные разрывы печени. Эксперты оценили это как тяжкий вред здоровью.

Водителя такси обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Он признал свою вину. Дело передали в суд.

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