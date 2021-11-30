На станции «Екатеринбург-Пассажирский» у вахтовика украли 115 тысяч рублей

Потерпевший помог злоумышленнику купить билет и оплатить ячейку в камере хранения на вокзале Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале мужчина украл у 65-летнего вахтовика 115 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД по УрФО.

- К полицейским обратился 65-летний мужчина, проживающий в городе Балашов Саратовский области. Они пояснил, что некоторое время назад познакомился на вокзале с мужчиной, который похитил его банковскую карту и списал с нее часть заработанных на вахте денежных средств, - говорится в сообщении.

Потерпевший помог злоумышленнику купить билет и оплатить ячейку в камере хранения на вокзале. Для этого он передал ему свою карту. Однако мужчина воспользовался доверием. После кражи денег он сел в поезд «Оренбург – Новый Уренгой» и отправился на работу в Пыть-Ях. В пути он расплачивался картой потерпевшего в вагоне-ресторане. Затем он ее выбросил.

Полицейские быстро установили личность преступника. Им оказался 44-летний житель Набережных Челнов. Он был раньше судим за грабеж. Злоумышленника задержали на вокзале в Тюмени.

Сейчас подозреваемый находится СИЗО. На него завели дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

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