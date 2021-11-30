В Нижнем Тагиле скончалась акушер-гинеколог ГБ № 1

Фото: vk.com/gbuzsogb1

В Нижнем Тагиле на 64 году жизни скончалась акушер-гинеколог ГБ № 1 Гиниятова Татьяна Николаевна. Ее не стало 26 ноября. Об этом сообщили на странице ВКонтакте медучреждения.

- Сотрудники Женской консультации ГБ № 1 знали Татьяну Николаевну не только как высококлассного специалиста, но и как отзывчивого, светлого, позитивного человека, всегда готового прийти на помощь. Такой она и осталась в памяти и сердцах родных, друзей коллег и пациентов, - рассказали коллеги Татьяны Гиниятовой. - Администрация больницы, приносит всей семье свои глубокие соболезнования и сопереживает потере!

Коллеги отзываются о Татьяне Николаевне, как о трудолюбивом, добросовестном, квалифицированном специалисте. Они отмечают, что медик была предана своей профессии и всегда отзывчива, чутка, и неравнодушна к чужим проблемам.