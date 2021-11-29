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Общество29 ноября 2021 17:00

В Екатеринбурге работник сотовой компании получил штраф за продажу клиентской базы данных

Обвиняемый полностью признал вину и пошел на сделку со следствием
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Суд назначил ему в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф в размере 25 тысяч рублей

Суд назначил ему в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф в размере 25 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывшего оператора офиса компании сотовой связи оштрафовали за то, что он решил подзаработать на передаче информации о детализации телефонных переговоров клиентов. Его обвинили по статье «Нарушение тайны телефонных переговоров» и «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации».

- Летом 2020 года он решил передать информацию о детализации телефонных переговоров ряда абонентов сотовой компании. Для этого злоумышленник скопировал из базы данных оператора сотовой связи файлы с информацией о соединениях нескольких абонентов, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Молодой человек полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Суд учел этот факт и назначил подсудимому в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф в размере 25 тысяч рублей.