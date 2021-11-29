В Нижнем Тагиле 300-летие города будут праздновать в течение трех дней

План мероприятий в честь юбилея утвержден губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле обсудили предстоящую подготовку к празднованию 300-летия города, которое состоится в 2022 году. На совещании в администрации присутствовали мэр Владислав Пинаев его заместители и руководители всех профильных управлений муниципалитета. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

Прозвучало множество разнообразных предложений. В частности, начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина предложила провести лазерное шоу, фейерверки, концерты приглашенных звезд, - уточняют в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Кроме того, начальник управления физкультуры и спорта предложила провести уличные соревнования, а также спортивные праздники. План мероприятий в честь юбилея утвержден губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. По словам мэра Владислава Пинаева, праздничный марафон продлится в течение трех дней: с 12 по 14 августа включительно.