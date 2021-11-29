На Урале бывшего председателя кредитного кооператива обвиняют в хищении 430 миллионов

Следствие считает, что с 2009 по 2019 годы она заключала с пайщиками договоры о передаче в кооператив личных сбережений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить 42-летнюю женщину, которая была председателем кредитного потребительского кооператива, ее обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Следствие считает, что с 2009 по 2019 годы она заключала с пайщиками договоры о передаче в кооператив личных сбережений.

- В соответствии с договорами гражданам полагалась выплата не менее 11 % годовых. Однако свои обязательства злоумышленница в полном объёме не исполнила, распоряжаясь денежными средствами по своему усмотрению, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выяснилось, что от ее действий пострадал 1121 человек, общая сумма ущерба составила больше 430 миллионов рублей. Уголовное дело после вручения женщине обвинительного заключения будет направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.