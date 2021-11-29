Уральский повар стал победителем всероссийского кулинарного шоу

Свердловчанину вручил награду знаменитый шеф Константин Ивлев. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Уральский повар Артур Шахназарян стал победителем всероссийского кулинарного шоу «Молодые ножи». Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Выпуск, в котором участвовал уральский повар, был посвящен кавказкой кухне. В первом этапе конкурса Артур Шахназарян, пробуя блюдо с завязанными глазами, смог угадать кутабы и приготовить их по классическому рецепту.

- Во втором испытании приготовил армянские бураки с соусом из мацони с пряными травами, в третьем – новаторскую версию одного из блюд кавказской кухни, - рассказали в Департаменте.

Свердловчанину вручил награду знаменитый шеф Константин Ивлев. Сам Артур Шахназарян работает банкетным шефов и является создателем направления высокой армянской кухни.