В Нижнем Тагиле горожане выберут территории для благоустройства в 2023 году

Все собранные от тагильчан заявки по модернизации городской среды выставят на общественные обсуждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле горожане могут выбрать территории, которые будут благоустроены в 2023 году. Прием заявок и опрос населения начался 26 ноября и продлится до 10 декабря. Чтобы выразить свое мнение, необходимо отправить специальное письмо по форме в управление городским хозяйством мэрии.

- В нем нужно описать существующие проблемы территории и способы их решения, обосновать актуальность реализации проекта, перечислить ключевые этапы обновления, предполагаемое воздействие на окружающую среду, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Все собранные заявки по модернизации городской среды выставят на общественные обсуждения, а затем на онлайн-голосование. Площадки, набравшие большее число голосов, получат финансовую поддержку из областного и федерального бюджетов.