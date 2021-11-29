Жители Нижнего Тагила пожаловались на тараканов и разруху в больнице

Тагильчанка рассказала, что из окон сквозит холодом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на тараканов, осыпающуюся известку и плесень в Демидовской больнице. Видеозапись из медицинского учреждения она прислала паблику «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

- Тараканы разгуливают там табунами. Спать пациентам медсестра посоветовала с включенным светом. Смотрите, что происходит со зданием больницы, она же просто разваливается, штукатурка падает, - рассказала женщина.

Она добавила, что всюду на стенах видны подтеки и что-то похожее на плесень и грибок. Тагильчанка отметила, что в больнице нет розеток, вместо них торчащие провода. Кроме того, по ее словам, из окон сквозит холодом.

- И ведь здесь лечатся люди, в таких условиях. Единственный огромный плюс - это отношение к пациентам хорошее, - заявила женщина.

В Демидовской больнице «КП Екатеринбург» пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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