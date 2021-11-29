Дизайн нового фасада академии РАНХиГС обсудят на Градостроительном совете

Против понравившегося большинству дизайна выступил только один студент. Фото: РАНХиГС

Дизайн нового фасада филиала Уральского института управления (филиал РАНХиГС) обсудят на Градостроительном совете в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Понимая, что учебный корпус института расположен в деловом центре столицы Урала, на одной из главных улиц города и является своеобразной «архитектурной витриной» Екатеринбурга, руководство института предложило вынести вопрос ремонта фасада на обсуждение профессиональной среды, - говорится в сообщении.

В самом филиале уже обсудили дизайн фасада здания на улице улица 8 Марта, 66 на заседании директората. Предложенные варианты просмотрели студенты, преподаватели и другие сотрудники института. Они выделили понравившийся им вариант. Против него выступил только один студент.

Здание института было построено в 1984 году. До настоящего времени в нем ни разу не проводился капремонт. От стен института отваливается плитка, которой отделан корпус снаружи. Ремонт фасаду необходим с точки зрения безопасности горожан и для экономии тепла.

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