На Сортировке загорелся балкон в 16-этажном доме

На месте пожара работают 6 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава Фото: МЧС по Свердловской области

На Сортировке утром, 28 ноября, загорелся балкон на седьмом этаже 16-этажного дома на Технической, 16. По предварительным данным, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Кроме того,зЗвеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам были спасены беременная женщина и 6 детей.

- В 11:50 поступило сообщение о пожаре. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через восемь минут. Тушение пожара осложняется сильным задымлением в подъезде, а также невозможностью применения высотной техники - проезд к месту пожара заставлен припаркованными автомобилями. Тушение пожара продолжается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ликвидации пожара задействованы 6 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава. Также в МЧС сообщили, что информации о пострадавших не поступало.

Фото: МЧС по Свердловской области

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