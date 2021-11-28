Электричества не будет пока не закончат аварийно-восстановительные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Микрорайон Светлый остался без электричества из-за несанкционированных земельных работ. Неизвестные повредили кабельные линии.

- Энергетики «Россети Урал» - «Екатеринбург» со вчерашнего вечера занимаются этой проблемой. Для аварийно-восстановительных работ требуется прекращение электроснабжения потребителей. Энергетикам потребуется несколько часов для устранения нарушения и выполнения ремонтных работ. На данный период электроснабжение потребителей будет ограничено, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «Россети Урал».

Без электричества сейчас сидят жильцы всех семи домов в микрорайоне. Социально значимым объектам, как например теплоснабжающему пункту, предоставили дизель-генераторы.

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