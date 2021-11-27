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Происшествия27 ноября 2021 10:52

В Екатеринбурге задержали парней, ехавших в заведенной без ключа машине

Они не смогли показать документы на транспорт
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Автомобиль остановили на улице Ракетной около четырех часов ночи

Автомобиль остановили на улице Ракетной около четырех часов ночи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 ноября, инспекторы ДПС остановили машину Lada, которая была заведена без ключа напрямую проводами. В салоне были двое молодых людей 19 и 20 лет, сообщает городское отделение пропаганды ОГИБДД.

- Подойдя к автомашине, сотрудники полиции обратили внимание, что замок зажигания сломан, провода соединены напрямую, предъявить документы на транспортное средство водитель не смог, - говорится в сообщении.

Полицейские также заметили в машине на переднем пассажирском коврике два аккумулятора. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу

Полицейские также заметили в машине на переднем пассажирском коврике два аккумулятора. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу

Автомобиль остановили на улице Ракетной около четырех часов ночи. Полицейские также заметили в машине на переднем пассажирском коврике два аккумулятора. Еще один нашли в багажнике.

Водитель и пассажир не смогли объяснить происхождение этих вещей. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции.

Водитель и пассажир не смогли объяснить происхождение аккумуляторов. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу

Водитель и пассажир не смогли объяснить происхождение аккумуляторов. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу

Госавтоинспекция просит тех, кто пострадал от этих противоправных действий подозреваемых обратиться в отдел полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу по номеру 356-42-06 (дежурная часть) или по телефону 02 (102).

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